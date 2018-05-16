Минлесхоз и МЧС Башкирии призвали местных жителей отказаться от посещения лесов ради собственной безопасности Фото: Олег Яровиков Минлесхоз и МЧС Башкирии призвали местных жителей отказаться от посещения лесов ради собственной безопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В условиях особого противопожарного режима в лесах Башкортостана лучше не появляться. Об этом 16 мая на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» сказал министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

По его словам, важно неукоснительно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в лесу. Непогашенный окурок может стать причиной возникновения большого пожара, на тушение которого тратятся немалые денежные средства и людские ресурсы.

«И еще один момент по посещению лесов. Во-первых, в условиях особого противопожарного режима, я считаю, что там пока вообще делать нечего. Во-вторых, клещи, энцефалит не дремлют — этот момент также нужно учитывать. У нас, у работников лесного хозяйства, прививки сделаны, но и они не всегда помогают. Республика Башкортостан считается неблагополучной с точки зрения геморрагической лихорадки. В лесу, с учетом бесснежной зимы, отсутствием половодья, тоже фактор немаловажный. Нужно сто раз подумать, прежде чем идти в лес из-за шашлыков, барбекю и т.д. Сегодня для этого не только в Уфе, но и в других городах республики на законном основании созданы специальные места».

Что касается текущей лесопожарной ситуации, то она, по словам Марата Шарафутдинова, непростая.

«На сегодняшний день мы имеем 70 лесных пожаров на общей площади 534 га. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года — 24 пожара на площади 340 га. Отрабатываем их в штатном режиме. На тушении было задействовано более 1000 человек и более 300 единиц специальной лесопожарной техники. Оперативность составляет 97%. Из 70 мы потушили в первые сутки после возникновения 68 пожаров, — сказал спикер. — По предварительным данным, 60 пожаров возникли из-за человеческого фактора в той или иной степени. По этим случаям проводятся расследования. Восемь лесных пожаров произошло от неконтролируемых сельскохозяйственных палов и два пожара от грозовых разрядов».

Замначальника ГУ МЧС РФ по РБ Эдуард Идрисов отметил, что до сих пор у населения отсутствуют четкие представления о мерах пожарной безопасности, принципах безопасного поведения в условиях сухой и жаркой погоды, как на территории личных домовладений, так и в лесах.

«Средствами космического мониторинга с начала 2018 года зарегистрировано 158 термоточек, 86 из которых подтвердились. По 71 случаю были вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования. В 61 случае составлены протоколы об административном правонарушении», — сказал представитель МЧС.

Также он добавил, что в зоне вероятного воздействия природных пожаров на территории республики расположены: 145 населенных пунктов и 1239119 человек, 44 объекта отдыха, вместимостью 11201 человек, 34 садовых некоммерческих товариществ и 70 объектов экономики.

«Все мероприятия по обеспечению прохождения пожароопасного периода в 2018 году находятся под контролем Правительства РБ. Силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предназначению готовы», — подытожил Эдуард Идрисов.