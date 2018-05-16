УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии с 17 мая во всех офисах МФЦ «Мои Документы» можно не только подать заявление на оформление, но и получить уже готовый заграничный паспорт, водительское удостоверение и паспорт гражданина России. Об этом сообщается на официальном портале МФЦ по РБ.

Для того чтобы получить загранпаспорт или водительское удостоверение через МФЦ, заявителю необходимо:

— обратиться в любой из офисов по электронной очереди, либо по предварительной записи;

— предоставить требуемый пакет документов;

— получить готовый загранпаспорт или водительское удостоверение в том же офисе МФЦ.

Срок получения заграничного паспорта через МФЦ:

— один месяц при подаче документов по месту жительства заявителя;

— три месяца при оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевшему) доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне»;

— четыре месяца при подаче документов по месту пребывания заявителя.

Срок получения водительского удостоверения через МФЦ 15 рабочих дней.

В МФЦ в целях экономии времени рекомендуют заранее записаться на прием в любой удобный офис в любое удобное время. Записаться можно на официальном сайте учреждения, где будет необходима учетная запись портала госуслуг, а также по телефону контакт–центра.

Телефон контакт–центра МФЦ «Мои Документы»: + 7 (347) 246–55–33.