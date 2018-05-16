В Уфе спецназовцы провели со школьниками физическую разминку Фото: пресс-служба МВД по РБ





















В Уфе спецназовцы провели со школьниками физическую разминку Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» в лицее №155 города Уфы побывали необычные гости. Сотрудники полицейского спецотряда «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ рассказали ученикам девятых классов о задачах их подразделения, провели со школьниками настоящую спецназовскую физическую разминку.

Вместе с полицейскими в мероприятии приняли участие члены Общественного совета при МВД по Республике Башкортостан – председатель Совета Айрат Халиков и секретарь организации Наиль Ишмуратов.

Мероприятие решили провести на улице, благо солнечная и теплая погода этому только способствовали. Спецназовцы несколько обескуражили девятиклассников одетыми на лица масками, но специфика их нелегкой и опасной работы такова, что лучше лишний раз лица не показывать. Полицейские продемонстрировали школьникам свои профессиональные навыки, провели зарядку и пообщались с девятиклассниками, которые засыпали полицейских вопросами, а затем потренировались в приемах самообороны, при этом девушки старались не хуже парней.

Приняла участие в «Зарядке со стражем порядка» и третьеклассница 155-го лицея Сафина Халикова. Девочка торопилась на сочинение по русскому языку, однако не отказалась продемонстрировать свои физические способности. Достаточно сказать, что в девять лет она уже стала победителем Чемпионата Евразии по воркауту. На вопрос старших девочек: «Сколько можешь подтянуться на турнике?», Сафина ответила: «50».

Часовое мероприятие пролетело быстро. Багаж учащихся пополнился новыми знаниями о работе органов внутренних дел и нелегкой службе спецподразделения полиции, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

«Мы уверены, что с помощью подобных акций у ребят будут закладываться любовь к спорту, физкультуре, нравственные составляющие, которые в будущем, несомненно, помогут им стать настоящими, достойными гражданами нашей страны», — отметили организаторы мероприятия.