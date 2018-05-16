В Башкирии взрослые и дети могут бесплатно проверить свое здоровье Фото: Олег Яровиков В Башкирии взрослые и дети могут бесплатно проверить свое здоровье Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Детей и взрослых врачи ждут с 21 по 25 мая. В указанный срок в Башкортостане пройдет традиционная профилактическая акция «Дни народного здоровья», которую организует Минздрав РБ и Республиканский кардиологический центр.

В эти дни во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях и Центрах здоровья будут проходить Дни открытых дверей с измерением артериального давления (АД), роста, веса, выявлением факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и выдачей рекомендаций по здоровому образу жизни. В медучреждениях пройдут «Школы здоровья».

Будет организовано выездное обследование населения с использованием передвижных медицинских Центров здоровья. Главная цель — выявление болезней системы кровообращения, консультация врачей кардиологов, терапевтов и других специальностей.

В четверг, 24 мая с 12 до 18 часов в Уфе в парке отдыха им. В.И. Ленина (возле Дома Республики) у горожан будет возможность обследовать свое здоровье в передвижных медицинских модулях, измерить давление и проконсультироваться с врачами терапевтами, кардиологами, стоматологами и другими специалистами. Желающие смогут сдать кровь в мобильном комплексе.

Здесь же пройдут зарядка со знаменитыми спортсменами, акция «Яблоки вместо сигарет» и другие мероприятия.

Для детей и подростков в Дни народного здоровья скрининг будет организован в Центрах здоровья детских поликлиник. Среди школьников состоится конкурс стенгазет, эссе, стихотворений на тему: «Молодое поколение за здоровый образ жизни».

В рамках акции будет организован «Маршрут с кардиологом», в ходе которого о профилактике болезней сердца специалисты расскажут пассажирам городских автобусов. Также состоятся акции «Вертолетный десант», «Прогулка с кардиологом», в том числе велосипедные прогулки врачей и пациентов, традиционные футбольный, волейбольный, баскетбольный матчи между любительскими командами врачей и пациентов.

Для врачебного сообщества в эти дни пройдут научно-практические конференции, выездные и телемедицинские школы-семинары по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.