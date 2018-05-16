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16 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии запущен полезный интернет-ресурс для родителей «Семейный путеводитель»

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

 В Башкирии запущен полезный интернет-ресурс для родителей «Семейный путеводитель». Здесь несколько тематических разделов, которые будут интересны как семейным парам, так и молодым людям, которые только хотят создать семьи. Это — «родителям», «семейный путеводитель», «куда обратиться», «новости», «конкурсы и акции».

В первом разделе содержится много интересных статей, рекомендации специалистов: психологов, педагогов, логопедов. Есть копилки идей, например, как отпраздновать день рождения, как и во что играть с детьми дома. Кроме этого, можно найти информацию о получении помощи семье, если вдруг она оказалась в сложной ситуации.

Во второй рубрике — «Семейный путеводитель» размещена поэтапно семейная жизнь: от ее планирования и вступления в брак до беременности, рождения ребенка и психологии отношений. Здесь же опубликована информация по всем пособиям и выплатам для семей.

«Все ссылки, размещенные на портале, активны. Мы стараемся пересылать на источник информации, потому что меры поддержки очень часто меняются», — уточнила начальник управления семейной политики Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Анна Таболина.  

В разделе «Куда обратиться» расположена информация по маршруту семьи, начиная с ЗАГСов, отделений Пенсионного фонда, органов опеки и заканчивая кружками, секциями, спортивными школами.

В рубрике «Новости» будут публиковаться актуальные новости для семей всех муниципальных образований. Вскоре также можно будет найти информацию о мероприятиях, проводимых в каждом районе и городе.

«Портал будет постоянно обновляться, чтобы он был востребованным ресурсом для всех жителей республики, в первую очередь для родителей, — сказала Анна Таболина. — Чуть позже будет открыт онлайн-сервис, с помощью которого можно будет связаться со специалистом в онлайн-режиме». 

Теги: семейная политика
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