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16 мая Среда

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В Башкирии ОНФ приглашает на плоггинг на водопад Кукраук

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ОНФ приглашает на плоггинг на водопад Кукраук Фото: открытые источники

В Башкирии ОНФ приглашает на плоггинг на водопад Кукраук Фото: открытые источники

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» совместно с Салаватским клубом спелеологов 19 мая  проведут экологическую акцию #ЧИСТО_УРАЛ. ЮГ Башкортостана.

В ходе субботника планируется очистить от мусора территорию гидрологического памятника природы водопад Кукраук и комплексного памятника природы «Пещера скала Калим-Ускан и пещера Салавата Юлаева» в Ишимбайском районе. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков отметил, что на месте проведения субботника будет организован раздельный сбор мусора.

«Еще одним новшеством станет плоггинг, это совмещение сбора мусора и занятий спортом, — рассказал Шафиков. – Аналогичные экоакции в спортивном формате проходят во многих регионах страны. С одной стороны, участники очищают от мусора природу, а с другой, плоггинг благоприятно влияет на здоровье. Надеемся, что такой подход научит наших сограждан бережно относиться к экологии и беречь свое здоровье. Приглашаем всех желающих к нам присоединиться, необходимым инвентарем обеспечим».

Акция стартует в 11.00, место сбора – Ишимбайский район, поляна около скалы Калим-Ускан, ориентир на село Макарово. 

Теги: ОНФ, акции, экология
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