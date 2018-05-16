В Башкирии ОНФ приглашает на плоггинг на водопад Кукраук Фото: открытые источники В Башкирии ОНФ приглашает на плоггинг на водопад Кукраук Фото: открытые источники

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» совместно с Салаватским клубом спелеологов 19 мая проведут экологическую акцию #ЧИСТО_УРАЛ. ЮГ Башкортостана.

В ходе субботника планируется очистить от мусора территорию гидрологического памятника природы водопад Кукраук и комплексного памятника природы «Пещера скала Калим-Ускан и пещера Салавата Юлаева» в Ишимбайском районе. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков отметил, что на месте проведения субботника будет организован раздельный сбор мусора.

«Еще одним новшеством станет плоггинг, это совмещение сбора мусора и занятий спортом, — рассказал Шафиков. – Аналогичные экоакции в спортивном формате проходят во многих регионах страны. С одной стороны, участники очищают от мусора природу, а с другой, плоггинг благоприятно влияет на здоровье. Надеемся, что такой подход научит наших сограждан бережно относиться к экологии и беречь свое здоровье. Приглашаем всех желающих к нам присоединиться, необходимым инвентарем обеспечим».

Акция стартует в 11.00, место сбора – Ишимбайский район, поляна около скалы Калим-Ускан, ориентир на село Макарово.