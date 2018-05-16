В Башкирии прокуратура проводит горячую линию для дольщиков
В Башкирии прокуратура проводит горячую линию для дольщиков Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии прокуратура проводит горячую линию для дольщиков Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Прокуратура республики проводит в пятницу, 18 мая, горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов. Звонки принимаются с 09.30 до 12.30 по номеру 276-37-41.
Дольщики могут получить консультацию, оставить жалобы на действия застройщиков, сообщить о незаконном строительстве, о нарушении сроков передачи жилья в эксплуатацию.