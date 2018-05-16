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16 мая Среда

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В Башкирии мальчиков родилось на 444 больше, чем девочек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии мальчиков родилось на 444 больше, чем девочек Фото: из открытых источников

В Башкирии мальчиков родилось на 444 больше, чем девочек Фото: из открытых источников

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в первом квартале 2018 года мальчиков родилось на 444 больше, чем девочек, сообщает Фонд социального страхования РФ по Республике Башкортостан 

За первые три месяца текущего года в республике на свет появилось 10 742 малыша, из них 5593 – мальчики, девочек традиционно меньше — 5149. 

В республике преобладает рождение второго ребенка в семье – более 40% от общего количества рожениц стали матерями во второй раз,  16% — в третий и более раз. Родилось 129 двоен, что больше показателя аналогичного периода 2017 года на 22,5%. Троен родилось 3. 

Примечательно, что малыши чаще всего рождались в среду. Также интересен факт того, что решались на рождение малышей чаще женщины возраста 29 и 34 лет, уточнили в ведомстве. 

За указанный период медицинским организациям в рамках программы «Родовый сертификат» региональным отделением Фонда по РБ перечислено около 114 млн рублей. Эти средства получили: женские консультации за медицинские услуги в период беременности женщин, родильные дома и детские поликлиники за услуги по наблюдению малышей в первом году жизни – всего 84 медорганизации.

Теги: рождаемость, ФСС по РБ, родовой сертификат
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