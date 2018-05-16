Водителям разрешат не клеить на автомобили знак «Шипы» Фото: Ксения Калинина Водителям разрешат не клеить на автомобили знак «Шипы» Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

МВД РФ предлагает освободить водителей от обязанности устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД считают, что знак потерял актуальность, так как на данный момент динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами: его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных тормозных систем и так далее, сообщает ТАСС. Данный знак часто ограничивает обзор с места водителя.

На данный момент за отсутствие знака предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.