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16 мая Среда

Уфа   °

Водителям разрешат не клеить на автомобили знак «Шипы»

ОБЩЕСТВО

Водителям разрешат не клеить на автомобили знак «Шипы» Фото: Ксения Калинина

Водителям разрешат не клеить на автомобили знак «Шипы» Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 МВД РФ предлагает освободить водителей от обязанности устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД считают, что знак потерял актуальность, так как на данный момент динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами: его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных тормозных систем и так далее, сообщает ТАСС. Данный знак часто ограничивает обзор с места водителя.

На данный момент за отсутствие знака предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Теги: шипы
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