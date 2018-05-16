Жители Башкирии смогут пожаловаться на питание в школах и детсадах Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии смогут пожаловаться на питание в школах и детсадах Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

С 18 по 25 мая Управление Роспотребнадзора по Башкирии организует «горячую линию» для родителей школьников и дошкольников. Жителей республики проконсультируют по вопросам питания в школах и детских садах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, предложения и пожелания родителей по качеству и безопасности детского организованного питания буду учтены при формировании планов на новый учебный год.

Телефон «горячей линии»: 8 800 700 90 30.

Звонки принимаются по будням с 10.00 до 16.00. Перерыв – с 12.00 до 12.45.

В эти же дни консультацию можно получить и «очно» - в общественной приемной Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан (ул. Рихарда Зорге, д. 58, каб. №104). Приемная работает с 13.00 до 16.00.

Также «горячую линию» организовывает Консультационный центр по защите прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в РБ. Телефон: 8 (347) 287 85 18. Звонки принимаются с 09.30 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30 часов.