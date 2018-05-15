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Вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов среди молодежи стали темой обсуждения на уровне ПФО

ОБЩЕСТВО

Вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов среди молодежи стали темой обсуждения на уровне ПФО Фото: пресс-служба ПФО

Вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов среди молодежи стали темой обсуждения на уровне ПФО Фото: пресс-служба ПФО

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Саратове Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в совместном выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

На совещании совместно с руководителями регионов ПФО, представителями федеральных министерств и ведомств обсуждались вопросы профилактики распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодёжи.

В своём выступлении Михаил Бабич подчеркнул, что в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи, пресечения фактов вовлечения подростков в криминальные субкультуры в регионах ПФО проделана большая работа. В округе сформирована и продолжает совершенствоваться соответствующая региональная нормативная правовая база. Выработан и функционирует механизм предупреждения и пресечения экстремистских и террористических проявлений. Осуществляется координация общественных организаций в области профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних.

– Вместе с тем молодёжная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала, – сказал полпред. – Подростки, ищущие самовыражения и самооценки, являются наиболее привлекательной аудиторией для различных деструктивных манипуляторов, в том числе вербующих в ряды экстремистских и террористических организаций новых членов.

Одной из серьёзных проблем Михаил Бабич назвал создание в интернете сообществ, пропагандирующих среди молодёжи насилие, убийства и суицидальные проявления. Кроме того, по мнению полномочного представителя, существует прямая связь насилия на экране с поведенческим настроением несовершеннолетних и их агрессивностью. Например, после распространения в СМИ сюжетов о трагических, резонансных событиях, произошедших в этом году в ряде образовательных учреждений Пермского края, Новосибирской и Курганской областей, Бурятии и Башкортостана, у подростков всё больше возникает интерес к теме противоправных акций в школах, к так называемому «скулшутингу».

– Приходится констатировать тот факт, что на фоне усилий органов власти, направленных на создание патриотично ориентированной социально активной молодёжи, значительная часть подростков предоставлена сама себе, ориентируется на псевдоцели и ложные приоритеты под определяющим воздействием криминальной среды, СМИ, заполненных негативом, культом роскошной жизни и безыдейности, интернетом, где также доминирует потребительское отношение к окружающему миру и правовой нигилизм, – добавил полпред.

В свою очередь Секретарь Совета Безопасности России обратил внимание на необходимость повышения эффективности гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи.

– Сохраняется устойчивая тенденция роста преступлений экстремисткой направленности, основная часть которых совершена молодыми людьми, в том числе несовершеннолетними, – подчеркнул Николай Патрушев. – Выявлено около 2 тысяч участников молодёжных объединений деструктивной направленности. К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодёжной среде, относятся как внутренние проблемы (низкий уровень и качество образования, проблемы с трудоустройством, социальное неравенство), так и деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур, направленная на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций.

Вместе с тем он отметил, что в сложившихся условиях в ПФО осуществляются меры организационного и практического характера по профилактике распространения деструктивных взглядов и течений среди учащейся молодёжи. Так, в рамках реализации Основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года в округе реализуются более 40 региональных программ, проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия с привлечением порядка 120 общественных организаций ПФО, создаются центры по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке.

Резюмируя обсуждение, Михаил Бабич отметил необходимость выработки дополнительного комплекса мер по совершенствованию молодёжной политики и профилактического воздействия на подростков, начиная с самого раннего возраста. В частности, полпред заявил о целесообразности принятия госпрограммы, консолидирующей работу уполномоченных органов в рассматриваемой сфере и предполагающей конкретное финансирование по направлениям государственной молодёжной политики, а также соответствующего федерального закона.

По итогам заседания наиболее конструктивные предложения будут внесены в проект решения и представлены Президенту Российской Федерации.

Теги: глава рб, пфо, молодежь
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