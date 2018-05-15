В Башкирии впервые семьям будут вручены медали «Родительская доблесть» Фото: Олег Яровиков









В Башкирии впервые семьям будут вручены медали «Родительская доблесть» Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В субботу, 19 мая, в уфимском Конгресс-холле впервые будут вручены медали «Родительская слава». Этим знаком отличия наградят родителей, воспитавших детей, которые принесли славу республике, а также многодетных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей). Церемония состоится в рамках «Семейной недели», проходящей в Башкортостане, сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова в ходе пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Напомним, сегодня, 15 мая празднуется Международный день семьи. В связи с этим профильное ведомство региона инициировало тематическую неделю. Каждый день проходит под разными слоганами. Понедельник, 14 мая начался с благотворительной акции «Семейный бумеранг доброты». Ее цель – собрать детские товары: коляски, автокресла, велосипеды, детские стульчики и т.д. и передать их нуждающимся семьям. Принести их можно в центры «Семья», открытые в городах и районах республики. Адреса и время работы отделений можно узнать, анонимно и бесплатно позвонив на номер телефона — 8 800 347 5000.

Вторник, 15 мая ознаменован еще одной необычной акцией «Счастливый час», в рамках которой работодатели могли сократить рабочий день своим семейным сотрудникам на один час.

Как отметила Ленара Иванова, в этом вопросе все юридические формальности соблюдены.

«Мы обратились к работодателям РБ с рекомендацией сократить рабочий день, подписали соответствующее соглашение между Минтрудом, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей, соответственно этот документ имеет законное основание», — пояснила министр.

Кто из работодателей поддержал данную инициативу, станет известно по итогам акции, добавила Ленара Иванова.

Среда, 16 мая, пройдет под девизом «Позвони родителям». 17 мая будет посвящен Международному дню телефона доверия, который приходится на этот день. Глава Минтруда напомнила, что в республике действует республиканская служба психологической поддержки родителей — 8 800 347 5000, а также всероссийский детский телефон доверия, куда могут позвонить и взрослые — 8 800 2000 122.

В пятницу и в субботу (18 и 19 мая), в день свадеб, состоится акция «Мы поженились в Год семьи». В ее рамках 140 пар, зарегистрировавшие свой брак в эти дни, получат памятный стикер на машину.

Завершится «Семейная неделя» родительским (семейным) форумом (в Конгресс-холле), где вручат медали «Родительская доблесть» и «Семейным выходным» (в ТРЦ «Июнь»). Оба мероприятия пройдут 19 мая.

По словам Ленары Ивановой, в Башкирии сегодня проживает более 1,179 тысяч семей, в том числе 538 тысяч семей с детьми до 18 лет.

С начала тематического года ведомство, проанализировав общереспубликанскую ситуацию в части семейной политики, создало семейные паспорта для каждого муниципалитета.

«Мы рассмотрели все социальные показатели городов и районов: от рождаемости, смертности, продолжительности жизни, заканчивая преступностью и наличием инфраструктуры. Предоставили эту информацию каждому муниципалитету, чтобы они понимали в каком направлении им стоит работать, на что обратить внимание. Эта системная аналитическая работа является основой и для нас самих, — отметила Ленара Иванова. – Благодаря этим данным, мы увидели необходимость в исследованиях, в частности, с госкомитетом юстиции запланировано исследование репродуктивных установок молодежи. Этот опрос будет проведен в 12 городах и районах, которые в 2012 году уже участвовали в аналогичном анкетировании. Нам важно понять, как ситуация изменилась сегодня. Нам интересно узнать, какое количество детей планируют в настоящее время молодые люди. В каком возрасте они хотят стать родителями и какие причины им мешают в этом».

Еще один проект, инициированный ведомством, «Семейная медиация».

«В Уфе: в Демском, Советском, Октябрьском, Орджоникидзевском, а также в Бирском, Чишминском, Кармаскалинском районах и в Кумертау, где больше всего распадаются браки, с семейными парами, желающими развестись, будут работать семейные медиаторы. Всю информацию об этом можно узнать по телефону — 8 800 347 5000», — уточнила Ленара Иванова.

Кроме этого, в первую среду каждого месяца в подведомственных Минтруду учреждениях проводятся «Единые дни семейных консультаций».