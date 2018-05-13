УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе Белокатайский район примет участие в фестивале-марафоне «Страницы истории Башкортостана». Мероприятие состоится 26 мая в Башгосфилармонии им. Х. Ахметова.

В программе предусмотрены выставка об истории района и знаменитых личностях, выставка-продажа товаров и изделий, произведенных в районе, концерт творческих коллективов и исполнителей района.

В 15.00 откроется выставка-продажа продукции белокатайцев, мероприятие продолжится концертом лучших коллективов района. Вход свободный.

Форум посвящен 100-летию образования Республики Башкортостан. Во время марафона штандарт как эстафета передается от одного района другому. Таким образом, до конца 2019 года на сценах Уфы свой район представят все муниципальные образования республики.