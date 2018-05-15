«Прикрывайте форточки и окна»: Жителей Башкирии встревожила рассылка о массовой обработке территорий от комаров и клещей Фото: ИА «Башинформ» «Прикрывайте форточки и окна»: Жителей Башкирии встревожила рассылка о массовой обработке территорий от комаров и клещей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных и детсадовских группах в WhatsApp, стали рассылать сообщение-предупреждение. Якобы «15 мая с 22.30 до 00.00 будет проводиться дератизация, травля комаров и клещей методикой «холодный туман» — будет белый дым. Прошу всем в это время прикрыть форточки, окна».

Агентство «Башинформ» обратилось за опровержением либо подтверждением данного сообщения в Республиканский центр дезинфекции.

«Это спам. В такое время обработку проводить нельзя. И что значит — «прикрывайте форточки, окна»? Никто не обрабатывает придомовые территории. К тому же «холодный туман» — это не белый дым, а вот методика «горячего тумана» подразумевает такой белый дым. Кто рассылает подобную дезинформацию, зачем и с какой целью — непонятно», — прокомментировал руководитель ведомства, главный врач организации Павел Мочалкин.

Республиканский центр дезинфекции в рамках выполнения госзадания не проводит подобные мероприятия в указанное в рассылке время вблизи жилых домов. Мероприятия по обработке территорий от кровососущих проводятся в ночное время, ориентировочно с 03.00 только в местах массового отдыха людей — парках и скверах. Методики, с помощью которых обрабатываются территории, безвредны для людей и животных.