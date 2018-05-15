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15 мая Вторник

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Уфимское предприятие являлось единственным в стране поставщиком сейсмической аппаратуры

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Уфимское предприятие являлось единственным в стране поставщиком сейсмической аппаратуры

Фото: azeri.today Книжная палата РБ

Уфимское предприятие являлось единственным в стране поставщиком сейсмической аппаратуры

Фото: azeri.today Книжная палата РБ

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Уфимское предприятие было единственным в стране и крупнейшим в мире поставщиком сейсмической аппаратуры. Что еще выпускали на уникальном предприятии, рассказывает газета «Советская Башкирия» в январе 1992 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Производственное объединение «Геофизприбор» — уникальное предприятие, — пишет газета 4 января 1992 года, знакомя читателей «с единственным в стране и крупнейшим в мире поставщиком полевой сейсмической аппаратуры, сложнейших прецизионных аппаратов для скважинной геофизики».

Продукция предприятия производилась на базе современного металлорежущего оборудования. На предприятии осваивались новые перспективные технологии, а его продукция пользовалась большим спросом, «что в условиях вхождения в рынок немаловажно», отмечается в публикации.

Жители республики были хорошо знакомы и с другой продукцией этого объединения — бытовыми и промышленными светильниками, различными изделиями из пластмасс.

В «лихие 90-е» предприятие имело надежные и перспективные деловые контакты с известными зарубежными фирмами. «Здесь создано и действует советско-японско-американское предприятие «Ойо-гео-импульс лтд» по производству геофонов. Совместное предприятие по выпуску бытовых светильников работает в Монголии», — информирует издание.

При этом объединение готовило кадры в своем филиале СПТУ, а наиболее перспективных студентов направляло в вузы страны, выплачивая заводскую стипендию, говорится в газете.

Справка. Производственное объединение «Геофизприбор» образовано в Уфе в 1950 году и является одним из старейших предприятий в стране по выпуску скважинных и наземных приборов для геофизических и геологоразведочных работ.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, предприятия, геологоразведка, производство
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