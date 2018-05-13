В сельском поселении Башкирии заложат «Аллею предпринимателей» Фото: ИА «Башинформ» В сельском поселении Башкирии заложат «Аллею предпринимателей» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Общественный Совет по предпринимательству Шаранского района совместно с администрацией района заложат «Аллею предпринимателей» в селе Шаран. В пятницу, 18 мая, предприниматели, активные граждане района высадят 100 саженцев деревьев. Можно будет сделать памятные фото, угоститься на природе горячи чаем, завязать новые знакомства, пообщаться с представителями СМИ, получить и вручить подарки, сувениры, сообщили в администрации муниципалитета.

Организаторы посвятили акцию 100-летию Республики Башкортостан, Году волонтера (добровольца) в России, Году семьи в РБ и Дню российского предпринимательства.

«Озеленение населенных пунктов – актуальная тема на сегодняшний день. По республике проходят различные акции по озеленению территорий, очистке берегов от мусора. Шаранский район тоже не остается в стороне от благоустройства. Высаженные деревья выполнят, в том числе, и очень важную функцию, а именно – экологическую», — прокомментировал заместитель главы администрации муниципалитета по экономике Ранис Хабибуллин.