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14 мая Понедельник

Уфа   °

Генеральным продюсером телеканала «Вся Уфа» стал Галим Якупов

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Генеральным продюсером телеканала «Вся Уфа» стал Галим Якупов. Он будет отвечать за стратегию развития телеканала, сообщает сайт канала. 

Галим Минигалеевич Якупов родился 3 сентября 1972 года в Уфе.

Окончил Башкирский государственный университет. Профессиональный журналист. Работу в Гостелерадиокомпании «Башкортостан» начал в 1993 году в должности редактора.

С 2000 по 2004 годы был заместителем генерального директора – директором студии радиовещания ГТРК «Башкортостан».

Затем переехал на работу в Новосибирск, где занял пост директора филиала федеральной государственной телевизионной и радиовещательной компании «Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск» (ГТРК «Новосибирск»).

С 2007 по 2010 годы являлся заместителем директора по телевидению ГУП ТРК «Башкортостан».

С декабря 2010 – заместитель министра культуры Республики Башкортостан.

С 2011 по 2017 — директор ГУП ТРК «Башкортостан».

В марте 2017 года был назначен на должность заместителя руководителя Агентства печати и СМИ РБ, затем в июле 2017 года - руководителя екатеринбургского филиала общефедерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

Теги: назначения
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