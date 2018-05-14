В Башкирии дошкольников познакомили с рабочими профессиями
В Башкирии дошкольников познакомили с рабочими профессиямиФото: администрация Туймазинского района
В Башкирии дошкольников познакомили с рабочими профессиямиФото: администрация Туймазинского района
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В Туймазинском районе стартовала пилотная программа — сетевая индустриальная школа «Алтын – Кулдар». В ее реализации принимают участие Туймазинский индустриальный колледж, школы и три детских сада города Туймазы.
На днях воспитанники детского сада №20 посетили индустриальный колледж, где в рамках мероприятия «Мы расскажем и покажем» преподаватели и студенты провели малышей по мастерским колледжа.
Дети с интересом слушали рассказы о профессиях каменщика, сантехника, автомеханика, с удовольствием примерили защитную маску сварщика, пощупали рабочие инструменты.
Совсем скоро такие же «Путешествия в профессию» ждут воспитанников детских садов №18 и №24 города Туймазы.
А затем дошкольники примут участие в акции «МастерОК идет к вам в гости!».