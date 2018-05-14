В Башкирии дошкольников познакомили с рабочими профессиями Фото: администрация Туймазинского района



В Башкирии дошкольников познакомили с рабочими профессиями Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе стартовала пилотная программа — сетевая индустриальная школа «Алтын – Кулдар». В ее реализации принимают участие Туймазинский индустриальный колледж, школы и три детских сада города Туймазы.

На днях воспитанники детского сада №20 посетили индустриальный колледж, где в рамках мероприятия «Мы расскажем и покажем» преподаватели и студенты провели малышей по мастерским колледжа.

Дети с интересом слушали рассказы о профессиях каменщика, сантехника, автомеханика, с удовольствием примерили защитную маску сварщика, пощупали рабочие инструменты.

Совсем скоро такие же «Путешествия в профессию» ждут воспитанников детских садов №18 и №24 города Туймазы.

А затем дошкольники примут участие в акции «МастерОК идет к вам в гости!».