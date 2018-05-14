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14 мая Понедельник

Уфа   °

В Башкирии дошкольников познакомили с рабочими профессиями

ОБЩЕСТВО

В Башкирии дошкольников познакомили с рабочими профессиями

Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии дошкольников познакомили с рабочими профессиями

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Туймазинском районе стартовала пилотная программа — сетевая индустриальная школа «Алтын – Кулдар».  В ее реализации принимают участие Туймазинский индустриальный колледж, школы и три детских сада города Туймазы.

На днях воспитанники детского сада  №20 посетили индустриальный колледж, где в рамках мероприятия «Мы расскажем и покажем» преподаватели и студенты провели малышей по мастерским колледжа.

Дети с интересом слушали рассказы о профессиях каменщика, сантехника, автомеханика, с удовольствием примерили защитную маску сварщика, пощупали рабочие инструменты.

Совсем скоро такие же «Путешествия в профессию» ждут воспитанников детских садов №18 и №24 города Туймазы.

А затем дошкольники  примут участие в акции «МастерОК идет к вам в гости!».

Теги: рабочие профессии, профориентация
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