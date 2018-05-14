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Уфимский путешественник собирает средства на велоэкспедицию по школам Азии с помощью краудфандинга

ОБЩЕСТВО

Уфимский путешественник собирает средства на велоэкспедицию по школам Азии с помощью краудфандинга

Фото: предоставлено Антоном Сазоновым из предыдущих путешествий

Уфимский путешественник собирает средства на велоэкспедицию по школам Азии с помощью краудфандинга

Фото: предоставлено Антоном Сазоновым из предыдущих путешествий

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

Международный некоммерческий проект «Велоэкспедиция «Дети мира» пройдет через 16 стран, в каждой из которых внимание будет направлено на местных школьников.

Проект направлен на продвижение толерантности и согласия, позиционирования России в мире как открытой, миролюбивой и свободной страны.

Автор идеи велоэкспедиции – уфимский путешественник, директор АНО развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета» Антон Сазонов. По его словам, главная задача проекта – показать равенство детей мира, несмотря на различия стран в культуре, развитии экономик, мировоззрении и географическом положении.

Маршрут первого этапа велоэкспедиции стартует в Уфе 12 июня и проходит через 16 стран – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Пакистан, Индию, Непал, Бангладеш, Мьянму, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Сингапур, заканчиваясь в Индонезии и охватывая по пути более 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Длительность первого этапа – шесть месяцев.

«В ходе экспедиции я буду вести журнал мира и дружбы, в котором к посланиям и приглашениям к общению российских школьников добавятся ответы и встречные приглашения, написанные их сверстниками на родных языках из других стран», – рассказал Антон Сазонов.

Продуктом проекта станут фотографии и видео, раскрывающие процесс обучения, показывающие учеников и учителей, материальную базу и средства обучения в разных странах мира. К фотографиям будет прилагаться описание школ, особенностей учёбы, интересные и необычные факты, добытые на местах.

По итогам каждого этапа экспедиции в образовательных организациях будут организованы фотовыставки, классные часы и круглые столы.

«Сегодня мы запускаем краудфандинговую кампанию – достаточно новый инструмент финансирования публичных проектов. Таким образом, с одной стороны мы рассчитываем компенсировать часть затрат, а с другой – дать возможность всем быть причастным к интересному делу и получить на память приятные бонусы. Например, набор оригинальных открыток с пожеланиями добра и удачи, написанными руками детей на своих родных языках, отправленных вам по почте из каждой страны по пути, или комплект фотографий с флагом вашей организации на фоне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО по маршруту велоэкспедиции», – обратился к общественности Антон Сазонов.

Теги: велоэкспедиция, краудфандинг
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