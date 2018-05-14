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14 мая Понедельник

Уфа   °

В Башкирии пройдет традиционный Журфест

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пройдет традиционный Журфест Фото: Андрей Старостин

В Башкирии пройдет традиционный Журфест Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Журфест-2018» пройдет 14 июня в Караидельском районе Башкортостана в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный», расположенном на берегу Павловского водохранилища.

Журналистский фестиваль, посвященный Дню работников печати и информации, проводится ежегодно. Основная тема фестиваля в этом году — «Национальная пресса как инструмент сохранения языка, культуры, этноса». 

Организаторами праздника, который проходит в виде журналистского сабантуя, выступают Союз журналистов Башкортостана совместно с Агентством по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан.

Этот праздник — хороший повод журналистскому сообществу обсудить свои проблемы и достижения, наметить перспективы на будущее. В рамках фестиваля состоятся «круглые столы», дискуссии, в которых примут участие специалисты в области СМИ из различных регионов России, а также будут обсуждены новаторские формы и методы работы, особенности отражения в СМИ проблем межнациональных отношений, вопросы поддержки медиа-проектов этно-культурной направленности.

В мероприятии примут участие представители федеральных, республиканских, районных и городских изданий разных форм собственности, телевидения, радио и интернет-сообщества. В «Журфесте-2018» ожидается участие более 400 человек.

Начало мероприятия в 11.00.

  

Теги: журналистика
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