В Башкирии активисты ОНФ проверили остановки общественного транспорта Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии активисты ОНФ проверили остановки общественного транспорта Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане провели мониторинг состояния, доступности, безопасности и комфортности остановок общественного транспорта в городах Уфа, Стерлитамак и Белорецк. Эксперты опросили местных жителей, чтобы выяснить, насколько они удовлетворены работой транспорта, сообщили в региональном штабе.

В центре Белорецка все остановочные комплексы находятся в удовлетворительном состоянии, чего не скажешь об остановках в отдаленных районах. На городских окраинах их или вовсе нет, или они находятся в неудовлетворительном состоянии. Например, конечная площадка маршрута №9 непригодна для посадки и высадки пассажиров из-за царящей вокруг антисанитарии. Горожане, которые пользуются общественным транспортом, отметили, что необходимо запустить маршрут, проходящий через детскую поликлинику, и высказали пожелание, чтобы при монтаже остановочных павильонов использовались надежные антивандальные конструкции.

Член регионального штаба ОНФ Николай Кириллов отметил, что мониторинг остановок в Стерлитамаке оставил негативные впечатления.

«На протяжении последних двух-трех лет администрация Стерлитамака неоднократно отчитывалась о работе по модернизации остановочных объектов и благоустройству прилегающих к ним территорий, — подчеркнул Кириллов. — Но работы в данном направлении идут, к сожалению, слабыми темпами. Мы выявили много остановок, которые не соответствуют стандартам. Есть вопросы и к новым остановочным павильонам, большинство из них не выполняют защитную функцию, не спасают ни от осадков, ни от ветра. Не везде есть освещение, скамейки, мусорные урны, тактильные плитки и информационные таблички с актуальным расписанием движения транспорта. Назвать эти остановки комфортными для пассажиров очень сложно».

По словам самих пассажиров, наибольший дискомфорт в работе общественного транспорта им доставляют проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения. Они отметили, что водители маршрутных такси часто разговаривают по телефону, предпочитают агрессивный стиль вождения, грубят пассажирам. Частные перевозчики не следят за техническим состоянием автотранспорта, в салонах грязно, не созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров старшего поколения. В ходе опроса горожане пожаловались на длительное ожидание общественного транспорта. Мониторинг активистов Народного фронта показал, что в Стерлитамаке необходимо увеличить количество пассажирского транспорта большей вместимости и усилить контроль данный сферы со стороны муниципальных и региональных властей.

Остановки общественного транспорта в Уфе, по мнению активистов ОНФ, совсем не приспособлены под нужды маломобильных граждан, не везде есть заездные карманы для посадки и высадки пассажиров. Конечные остановки не оборудованы мусорными контейнерами, туалеты закрыты или переполнены.

Время ожидания транспорта нареканий со стороны граждан не вызвало. По их мнению, город обслуживают достаточное количество перевозчиков, на всех главных транспортных артериях Уфы есть специальная полоса для общественного транспорта, благодаря которой скорость движения значительно увеличилась. Но пассажиры отметили, что часть водителей игнорирует правила дорожного движения, не заботится о безопасности граждан, не содержит транспортное средство в чистоте и порядке. Низкопольные автобусы есть, но их очень мало. Также в последние годы уменьшилось количество электротранспорта, хотя трамваи и троллейбусы востребованы населением.

По результатам мониторинга активисты ОНФ направят в адрес руководства муниципальных образований обращения с рекомендацией разработать меры для устранения выявленных недостатков.