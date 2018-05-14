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14 мая Понедельник

Уфа   °

Бесплатно и анонимно: в поликлиниках Башкирии с сегодняшнего дня стартует неделя профилактики ВИЧ-инфекции

ОБЩЕСТВО

Бесплатно и анонимно: в поликлиниках Башкирии с сегодняшнего дня стартует неделя профилактики ВИЧ-инфекции Фото: Ксения Калинина

Бесплатно и анонимно: в поликлиниках Башкирии с сегодняшнего дня стартует неделя профилактики ВИЧ-инфекции Фото: Ксения Калинина

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

 Башкортостан с сегодняшнего дня присоединился к всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД». Она приурочена к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, который ежегодно проводится в третье воскресенье мая (в этом году – 20 мая).

В рамках акции жители республики в любой поликлинике по месту жительства, а также в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, могут бесплатно и анонимно сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и получить консультации специалистов.

По данным Центра, начиная с 1987 года, в РБ лабораторно выявлено ВИЧ–инфицированных – 29 487 человек, умерло – 7 824 человека.

С начала текущего года в республике выявлено ВИЧ-инфицированных – 971 человек, из них мужчин – 590 (60,7%), женщин – 381 (39,2%). Среди впервые выявленных находятся в учреждениях УФСИН России по РБ – 100 человек.

Зарегистрировано беременных с ВИЧ – 203, родилось детей от ВИЧ–инфицированных матерей – 160.

В Башкортостане за две недели мая ВИЧ установлен у 58 человек, 22 из них проживают в Уфе.     

Теги: здравоохранение, акции, ВИЧ-инфекция
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