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УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

21 мая в Уфе, в лайфстайл центре «Башкирия» (ул. Менделеева, 205 а) состоится лекция «Оператор дрона — профессия будущего».

Зрителям будут даны базовые уроки пилотирования и возможность самим пилотировать. Будет показана доставка с помощью беспилотников и бои дронов. Лекция будет интересна взрослым и детям с родителями, кто увлекается техникой. Вход свободный.

«Ещё 5 лет назад сложно было представить, что дроны так плотно войдут в нашу жизнь. Разумеется, этим летающим гаджетам ещё далеко до популярности мобильных телефонов, но, несомненно, на наших глазах совершается настоящая революция. Маленькие и большие, летающие и ползающие, радиоуправляемые и автономные — всё это о дронах, — говорят организаторы. - Дроны стали едва ли не локомотивами прогресса: сегодня их можно увидеть повсюду – от выставочных стендов на международных экспозициях до парков, где они служат не только для развлечения, но и могут выполнять важные функции. Дроны могут быть использованы и в сельском хозяйстве, и в земледелии, и в энергетике, и в строительной отрасли, а также в других областях. Например, специалисты кинематографа снимают видео с высоты птичьего полёта, экстренные службы исследуют опасную местность, интернет-магазины планируют заменить дронами курьеров. Последние несколько лет активно проводятся спортивные состязания Drone Racing League или Russian Drone League, в которых маленькие дроны (вернее, их операторы) соревнуются в скорости прохождения трассы».