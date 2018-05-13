Жители Башкирии с помощью передачи «Жди меня» разыскивают свою сестру, пропавшую почти 60 лет назад Фото: скрин видео







Жители Башкирии с помощью передачи «Жди меня» разыскивают свою сестру, пропавшую почти 60 лет назад Фото: скрин видео

УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкирии с помощью передачи «Жди меня» разыскивают свою сестру, пропавшую 57 лет назад. В последнем выпуске программы Аниса и Файзрахман Асылгужины из деревни Верхний Нугуш Бурзянского района рассказали историю таинственного исчезновения их пятилетней сестренки Алифы в далеком 1961 года

«17 июля 1961 года дети пошли за ягодами, — вспоминает Аниса Карагулова (Асылгужина). — Среди них была и наша сестра. По дороге домой между детьми возник спор. У Алифы упало ведерко с ягодами, и она стала собирать их. Все остальные ушли дальше, и оставили ее одну. Сначала девочки ничего не сказали, побоялись, что оставили ребенка в лесу».

«Когда дети вернулись домой из леса, я увидел, что сестры с ними нет, — рассказал брат девочки Файзрахман. — Девочки сказали мне, что Алифа осталась в лесу. Я сразу побежал в лес. Кричал, звал ее. Искал по полям и рощам. Когда наступила ночь, я вернулся домой и сообщил об этом родителям. На следующий день подключили к поискам уже всю деревню, искали три дня. Потом начался сильный дождь, и поиски прекратились. Затем подключили милицию и жителей ближайших деревень. Обходили каждый метр леса, где потерялась Алифа. Но она словно сквозь землю провалилась».

Ни одежды, ни останков девочки, если она погибла, найдено не было. Есть разные версии пропажи девочки. Об одной их них рассказал брат Файзрахман Асылгужин:

«В 1995 году пожилой односельчанин признался, что был замешан в этой истории. С его слов девочку увез начальник таксаторов, специалистов по оценке лесных угодий. Якобы у него не было своих детей и поэтому он решился на это преступление. Мужчина рассказал, что один из таксаторов, который жил с женой, нашел девочку в лесу и забрал ее домой. Жена ее сразу увезла. Мужчину звали Ишбаев Саях. Когда все это произошло, его попросили ничего не рассказывать. За это ему периодически посылали деньги и подарки, чтобы он держал язык за зубами. Этот же человек утверждал, что Алифа живет в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области. Вышла замуж в 19 лет. И у нее есть ребенок».

«Мать до самой смерти горевала по дочери, — рассказывает Аниса Карагулова. — Места себе не находила. Из-за этого у нее начались проблемы со здоровьем. В 61 год она умерла. Сейчас у нас у всех есть свои семьи. Но несмотря на это мы каждый год приезжаем в Верхний Нугуш, чтобы вспомнить о нашей сестре».

Родственники Алифы все еще не теряют надежды найти ее.

«Когда мне было 14 лет, — рассказывает дочь Файзрахмана Гульдар. — Моя бабушка сказала мне: «Ты очень активная и я верю, что именно ты сможешь найти мою дочь, свою тетю, когда меня станет. Я верю в это, поэтому дарю тебе серебряные серьги. Возможно, когда Алифа найдется, она вспомнит их. Всем, кто знает мою тетю Алифу или кто знает эту историю, прошу обратиться в программу «Жди меня», — говорит племянница Алифы Гульдар. — Мы очень надеемся ее увидеть».

Если вы когда либо видели эту девочку или знаете что-то о ней, можно оставить отклик на сайте https://poisk.vid.ru/﻿ либо позвонить по телефону горячей линии +7(499) 391-98-88.