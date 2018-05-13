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УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

26 мая в Уфе, в этнопарке «Ватан» пройдет Башкирский народный обрядовый праздник «Кәкүк сәйе» («Кукушкин чай»).

Праздник относится к обрядам весенне-летнего периода и представляет собой переход с весны на лето. Проводился в «месяц кукушки» — май. В нем ярко проявляется поклонение народа природе, оживающей после долгой зимы, радость от возвращения перелетных птиц. В празднике принимали участие в основном женщины, молодежь, дети. «Кукушкин чай» — это коллективное чаепитие, сопровождающееся играми, песнями, плясками, гаданиями. На чаепитие собирались в определенном месте на берегу реки или на склоне горы, а иногда устраивали угощение на лужайке. Считалось, что чем больше радушия, тем благополучнее сложится год.

Уфимцев приглашают присоединиться к возрождению старой доброй традиции и провести сообща этот праздник. Гостей ожидают игры, выставка продажа товаров прикладного искусства, дегустация отваров и трав.

Начало мероприятия в 11 часов.