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УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе нашлись пропавшие ранее Айнур Умикамалов и Марат Гареев.

22-летний Айнур Умикамалов пропал в прошлое воскресенье 6 мая — вечером ушел гулять с собакой в районе «Старт» и не вернулся. Как сообщили в группе «Поиск детей — Уфа (Башкортостан)», парень вернулся домой сам, о подробностях его исчезновения родственники не распространяются.

С 8 мая не давал о себе знать 30-летний Марат Гареев. Мужчина страдает частичной потерей памяти, ориентировка на него также была дана в группе волонтеров по поиску людей. По фотографии его узнали прохожие и отвезли в 21-ю больницу. Медики не нашли показаний для его госпитализации и отпустили мужчину домой, и Марат, по всей видимости сел не в тот автобус и вновь пропал. На этот раз, его опознали жители Демы, где он блуждал в поисках своего дома. В настоящее время с ним все в порядке.