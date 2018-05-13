В Башкортостане стартует отбор на WorldSkills Russia - 2018 Фото: Олег Яровиков В Башкортостане стартует отбор на WorldSkills Russia - 2018 Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Республике Башкортостан стартуют отборочные соревнования для участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018. Он пройдет в августе в Южно-Сахалинске. В чемпионате примут участие представители 10 субъектов Российской Федерации.

Соревнования пройдут по 2 компетенциям «Архитектурная обработка камня» (с 12-16 мая на базе Сибайского многопрофильного профессионального колледжа) и «Кровельные работы» (с 24-26 мая на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета).

В рамках отборочных соревнований запланированы обучающие мастер-классы для педагогов профессиональных образовательных организаций строительного профиля, организаторами которых станут ведущие специалисты компании «ТехноНИКОЛЬ».

Напомним, в прошлом году единственный участник из Башкортостана, студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, выступивший в составе сборной России на 44-м чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби, завоевал бронзовую медаль в компетенции «Камнетесное дело».