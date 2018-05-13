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13 мая Воскресенье

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В самой южной точке Башкирии установили пограничную стелу

ОБЩЕСТВО

В самой южной точке Башкирии установили пограничную стелу Фото: Полина Полежанкина

В самой южной точке Башкирии установили пограничную стелу Фото: Полина Полежанкина

УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Занчуринском районе республики у деревни Кужанак состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей крайнюю южную точку Башкирии.

В митинге приняли участие руководитель регионального отделения Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин, главы сельских поселений, директора школ и учащиеся.

Установку памятных пограничные столбов в четырех районах республики: в Янаульском, Бакалинском, Зианчуринском и Учалинском организовало Башкирское региональное отделение Русского географического общества. Указатели крайних географических точек республики, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом территории, помогут сформировать ее пространственное видение, считают в отделении. Организаторы проекта уверены, что эти указатели помогут туристам ориентироваться на местности, в пространстве, а школьникам – лучше изучать географию Башкортостана.

Ранее открытие памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана состоялась в Янаульском районе возле деревни Байсарово. Западная точка республики была определена  у деревни Ивановка Бакалинского района, восточная — северо-восточнее железнодорожной станции Устиново Учалинского района. 

Теги: РГО, географические точки РБ
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