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12 мая Суббота

Уфа   °

В Башкирии вновь поднялись цены на бензин

ОБЩЕСТВО

В Башкирии вновь поднялись цены на бензин

Фото: Дмитрий Шаталин

В Башкирии вновь поднялись цены на бензин

Фото: Дмитрий Шаталин

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо. В новом дачном сезоне цена выросла еще на 30 копеек.

АИ-92 «Атум» стоит 39,10 рубля, АИ-95 «Атум» — 41,20, АИ-92 — 38,50 рубля, дизельное топливо — 41,50. 

Отметим, что прежнее повышение цен «Башнефть» было неделю назад, 3 мая. В апреле цены росли два раза. 

Теги: бензин
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