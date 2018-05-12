В Башкирии вновь поднялись цены на бензин Фото: Дмитрий Шаталин

В Башкирии вновь поднялись цены на бензин Фото: Дмитрий Шаталин

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо. В новом дачном сезоне цена выросла еще на 30 копеек.

АИ-92 «Атум» стоит 39,10 рубля, АИ-95 «Атум» — 41,20, АИ-92 — 38,50 рубля, дизельное топливо — 41,50.

Отметим, что прежнее повышение цен «Башнефть» было неделю назад, 3 мая. В апреле цены росли два раза.