В Башкортостане пройдет Семейная неделя Фото: Олег Яровиков В Башкортостане пройдет Семейная неделя Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 14 по 22 мая в Башкортостане будет проходить Семейная неделя. В рамках Семейной недели во всех городах и районах республики будут организованы различные акции, направленные на поддержку семьи, сохранение и развитие семейных традиций.

Семейная неделя проводится в рамках Года семьи в Республике Башкортостан и приурочена к празднованию Международного дня семьи. Международный день семьи, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается ежегодно 15 мая, начиная с 1994 года. В России поддерживать эту традицию начали годом позже – в 1995 году, сообщили в пресс-службе Министерства семьи, труда и соцзащиты.

Семейная неделя стартует в Республике Башкортостан 14 мая с запуска акции «Семейный бумеранг доброты». Цель акции заключается в сборе новых и бывших в употреблении детских товаров и передаче их в семьи, где одновременно родились двое и более детей. Прием детских товаров будут осуществлять центры «Семья», расположенные в каждом городе и районе Республики Башкортостан. Адреса и время работы отделений, а также подробную информацию об акции можно узнать, позвонив на номер телефона 8 800 347 5000.

15 мая — в Международный день семьи – в республике пройдет акция «Счастливый час», в рамках которой работодателям предлагается сократить рабочий день 15 мая на 1 час для лиц с семейными обязанностями.

Продолжится Семейная неделя акцией «Позвони родителям», в рамках которой в течение дня (16 мая) операторами сотовой связи на мобильные телефоны жителей республики будет направлено СМС с напоминанием о важности звонка родителям.

17 мая отмечается Международный день телефона доверия. В этот день в Республиканском ресурсном центре «Семья» будут организованы мероприятия, направленные на информирование населения о работе республиканской службы психологической поддержки родителей 8-800-347-5000 и всероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.

18 и 19 мая в по всей республике будет проходить акция «Мы поженились в Год семьи», в рамках которой пары, зарегистрировавшие свой брак в эти дни, получат памятный стикер на машину.

Завершится Семейная неделя II Республиканским родительским (семейным) форумом и Семейным выходным (оба мероприятия состоятся 19 мая). II Республиканский родительский форум будет проходить на площадке Конгресс-холла, а Семейный выходной под названием «Пазлы семейной жизни» – на площадке ТРЦ «Июнь».

На протяжении всех мероприятий Семейной недели всем участникам акций будут вручаться буклеты о деятельности центров «Семья», а также приглашения на мероприятие Семейный выходной.

С программой Семейной недели можно ознакомиться на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в разделе Год семьи.