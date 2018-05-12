Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.73 ↓

EUR 73.51 ↑

12 мая Суббота

Уфа   °

В Башкортостане пройдет Семейная неделя

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане пройдет Семейная неделя Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане пройдет Семейная неделя Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

 С 14 по 22 мая в Башкортостане будет проходить Семейная неделя. В рамках Семейной недели во всех городах и районах республики будут организованы различные акции, направленные на поддержку семьи, сохранение и развитие семейных традиций. 

Семейная неделя проводится в рамках Года семьи в Республике Башкортостан и приурочена к празднованию Международного дня семьи. Международный день семьи, провозглашенный  Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается ежегодно 15 мая, начиная с 1994 года. В России поддерживать эту традицию начали годом позже – в 1995 году, сообщили в пресс-службе Министерства семьи, труда и соцзащиты. 

Семейная неделя стартует в Республике Башкортостан 14 мая с запуска акции «Семейный бумеранг доброты». Цель акции заключается в сборе новых и бывших в употреблении детских товаров и передаче их в семьи, где одновременно родились двое  и более детей. Прием детских товаров будут осуществлять центры «Семья», расположенные в каждом городе и районе Республики Башкортостан. Адреса и время работы отделений, а также подробную информацию об акции можно узнать, позвонив на номер телефона 8 800 347 5000.

15 мая — в Международный день семьи – в республике пройдет акция «Счастливый час», в рамках которой работодателям предлагается сократить рабочий день 15 мая на 1 час для лиц с семейными обязанностями. 

Продолжится Семейная неделя акцией «Позвони родителям», в рамках которой в течение дня (16 мая) операторами сотовой связи на мобильные телефоны жителей республики будет направлено СМС с напоминанием о важности звонка родителям. 

17 мая отмечается Международный день телефона доверия. В этот день в Республиканском ресурсном центре «Семья» будут организованы мероприятия, направленные на информирование населения о работе республиканской службы психологической поддержки родителей 8-800-347-5000 и всероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. 

18 и 19 мая в по всей республике будет проходить акция «Мы поженились в Год семьи», в рамках которой пары, зарегистрировавшие свой брак в эти дни, получат памятный стикер на машину. 

Завершится Семейная неделя II Республиканским родительским (семейным) форумом и Семейным выходным (оба мероприятия состоятся 19 мая). II Республиканский родительский форум будет проходить на площадке Конгресс-холла, а Семейный выходной под названием «Пазлы семейной жизни» – на площадке ТРЦ «Июнь». 

На протяжении всех мероприятий Семейной недели всем участникам акций будут вручаться буклеты о деятельности центров «Семья», а также приглашения на мероприятие Семейный выходной. 

С программой Семейной недели можно ознакомиться на сайте Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в разделе Год семьи

Теги: семья
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии спустя 15 лет работы закрывается крупный торговый центр
В Стерлитамаке спустя 15 лет работы закрывается один из крупнейших торговых центров города — «Юго-Западный». Как рассказал агентству «Башинформ» предста
В Башкирии выросла минимальная сумма «декретных» на первого ребенка
В республиканском отделении ФСС назвали минимальную сумму пособия по уходу за первенцем для работающих людей (размер пособия за вторым ребенком и послед
Где, как и с кем отдыхают игроки ХК «Салават Юлаев»
После завершения сезона, хоккеисты «Салавата Юлаева» по традиции отправились на отдых. Большинство игроков башкирской команды сначала навестили всех родн
На выходных Башкирию ждут ночные заморозки и потепление до +20
Переменчивая погода ждет на предстоящих выходных жителей Башкирии. По данным Башгидрометцентра, в субботу, 12 мая, ожидается переменная облачность. Без с
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть