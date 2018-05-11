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11 мая Пятница

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В лесном фонде Башкирии введен особый противопожарный режим

ОБЩЕСТВО

В лесном фонде Башкирии введен особый противопожарный режим Фото: ИА «Башинформ»

В лесном фонде Башкирии введен особый противопожарный режим Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из-за повышения пожарной опасности в лесах Башкортостана распоряжением Правительства РБ от 11 мая текущего года в лесном фонде введен особый противопожарный режим

В пресс-службе Правительства РБ сообщили, что региональному Министерству лесного хозяйства поручено, а муниципалитетам рекомендовано осуществить масштабный комплекс противопожарных мероприятий: усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесах, повысить эффективность патрулирования территорий лесного фонда, запретить разведение костров, пал травы, сжигание мусора на территориях лесного фонда и на примыкающих территориях, активизировать противопожарную агитацию. Особый режим будет действовать до особого распоряжения. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера Правительства РБ Фархада Самедова.

В пресс-службе Минлесхоза РБ добавили, что на период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, среди них — запрет на разведение костров, пал травы, сжигание мусора на территориях лесного фонда и на земельных участках, примыкающих к лесам; запрет на сжигание бытовых и промышленных отходов, в том числе железнодорожных шпал и порубочных остатков, в полосе отвода автомобильных и железных дорог; дополнительные меры.

По данным ведомства, силы и средства пожаротушения приведены в режим готовности. За нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях определены административная и уголовная ответственности.

Теги: Минлесхоз, противопожарный режим
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