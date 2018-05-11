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11 мая Пятница

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В Башкирии из детской поликлиники экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии из детской поликлиники экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей Фото: группа Подслушано в Стерлитамаке, Vk

В Башкирии из детской поликлиники экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей Фото: группа Подслушано в Стерлитамаке, Vk

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В детской поликлинике Стерлитамака утром 11 мая произошла эвакуация. На улицу в срочном порядке были выведены дети с родителями и персонал медучреждения. Тревожная информация о случившемся и фотография с места события появилась в соцсетях.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу происходящего в пресс-службу ГУ МЧС РФ по РБ.

«В городской поликлинике прошла учебная эвакуация без привлечения пожарной охраны. Повода для беспокойства нет. О запланированном мероприятии было сообщено в ЕДДС», — пояснили в ведомстве.

Теги: учебная эвакуация, МЧС
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