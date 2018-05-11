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11 мая Пятница

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В Башкирии от укусов клещей пострадали 745 человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии от укусов клещей пострадали 745 человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии от укусов клещей пострадали 745 человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

По данным на 10 мая, в медицинские учреждения Башкирии обратились 745 человек, пострадавших от укусов клещей. Это в 1,3 раза меньше, чем в прошлом году (в 2017 – 1003 случая). Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Башкирии, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом в республике не выявлено.

По данным ведомства, в республике от клещей обработано 1,387 тыс. га парков и лесных массивов, 187 га обработанной площади приходится на Уфу. В целом по республике акарицидные обработки запланированы на площади 3,8 тыс. га.

О чем нужно помнить, чтобы не стать жертвой клещей, читайте в материале ИА «Башинформ». Список лабораторий, в которые можно сдать клеща на анализ, по ссылке.

Теги: Роспотребнадзор, клещевой энцефалит
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