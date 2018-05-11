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11 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе учреждена новая награда «Дети дали премию»

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

 В Уфе учреждена новая награда «Дети дали премию». 

Всеми организационными вопросами занимаются дети. Юные журналисты медиашколы «Телешко» взяли на себя все: от продвижения премии в СМИ и подсчета голосов до поиска партнеров детской награды и проведения церемонии награждения.

Масштабное голосование исключительно среди школьников уже запущено. Номинации определены в масштабах Уфы и Республики Башкортостан, России и всего мира. Список, включающий в себя 22 номинации, утверждали тоже подростки. В этом топ-листе наряду с номинациями «Самый-Самый Рэпер», «Самая-Самая Тусовка» и «Самый-Самый Блогер» заявлены номинации «Самый-Самый Спортсмен», «Самая-Самая Семейная пара» и «Самая-Самая Книга».

Голосование пройдет в два этапа. Первый уже заканчивается в школах  – планируется, что в нем примут 5000 школьников столицы РБ. После того, как сформируются тройки финалистов, откроется голосование на сайте DDAWARDS.RU и к интернет-голосованию присоединится экспертное жюри, которое будет состоять из школьников, достигших интеллектуальных, спортивных и творческих успехов в этом учебном году. 

«Статуэтка награды «Дети дали премию» придумана самими детьми на специальном мозговом штурме, она будет представлять собой корону, нарисованную детской рукой», — рассказала член оргкомитета Дарья Афанасьева.

Автором дизайна премии является Ильшат Байбурин и его компания «Парадокс бокс».

Теги: премии, дети
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