УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В августе 2018 года в д. Куватово Зианчуринского района намечается большой йыйын (съезд) известного рода Куватовых.

В рамках мероприятия в центре деревни планируется открытие стелы – архитектурной композиции. Она будет установлена на месте дома основателя деревни Кувата Киньягулова.

Идея была предложена в администрации Зианчуринского района и в сельсовете деревни Утягулово. Создан оргкомитет, который возглавил писатель-историк, глава поселения Сабит Фазлыев.

«Сейчас создается макет стелы. В связи с тем, что в роду Куватовых было много военных и образованных людей, на стеле будут обязательно изображены щит и перо. Известно, что у Кувата Киньягулова было восемь детей, это тоже найдет свое отражение в памятнике», - рассказала известная журналистка Гульнур Куватова.

Для установки стелы объявлен сбор средств, необходимо собрать 400 тысяч рублей. Карта Сбербанка 4817760105799120 (Идельбакова Зиния Камиловна).

На съезде будут также обсуждаться вопросы восстановления достоверных исторических фактов и изучения шежере, касающихся рода Куватовых.

Выдающиеся представители рода Куватовых:

Гумер Куватов (1883—1946) — деятель Башкирского национального движения, нарком здравоохранения Башкирской АССР (1919—1928), общественный и государственный деятель, хирург.

Мухаметгалим Куватов (1873—1937) — башкирский просветитель.

Сафый Куватов (1919—1991) — журналист. Заслуженный работник культуры РСФСР, отличник печати, член Союза журналистов.

Усман Куватов (1897—1956) — деятель Башкирского национального движения. Участник Всебашкирских съездов. Член Башкирского правительства, Временного революционного совета Башкортостана, Башкирского военного совета. Народный комиссар финансов и здравоохранения Башкирского военно-революционного комитета.

Альмира Куватова (род. в 1957 году) — актриса, режиссер. Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан.

Леонора Куватова (род. в 1948 году) — балерина, педагог. Народная артистка РСФСР, народная артистка Башкирской АССР.