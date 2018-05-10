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Строительство учебного корпуса коррекционной школы-интерната в Гафурийском районе будет продолжено

ОБЩЕСТВО

Строительство учебного корпуса коррекционной школы-интерната в Гафурийском районе будет продолжено Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Строительство учебного корпуса коррекционной школы-интерната в Гафурийском районе будет продолжено Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе приёма граждан Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым житель Гафурийского района Олег Зимин обратился к нему с просьбой ускорить строительство учебного корпуса Табынской коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Возведение объекта началось в 2000 году, несколько раз замораживалось, но работы до сих пор не завершены. 126 детей из 10 районов Башкортостана вынуждены жить и учиться в старом здании школы, где фактически не хватает места. После ввода учебного корпуса в эксплуатацию планируется реконструкция существующей школы под пищеблок с обеденным залом на 60 мест и помещениями медицинского назначения, а также строительство двухэтажного блока со спальными комнатами. Но на это требуется дополнительное финансирование.

Рустэм Хамитов поручил Правительству республики принять меры по решению вопроса и возобновить работы на объекте уже в этом году.

Теги: глава рб, образование, школы
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