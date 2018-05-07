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10 мая Четверг

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К 100-летию республики в Иглинском районе появится новая школа

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

К 100-летию республики в Иглинском районе появится новая школа Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

К 100-летию республики в Иглинском районе появится новая школа Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на приёме граждан, который провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, жительница Иглинского района, многодетная мама Анна Куличенко рассказала о том, что две школы в райцентре переполнены, занятия проходят до позднего вечера.

По её словам, в предстоящем учебном году в одной из школ, рассчитанной на 500 мест, будут обучаться 1,5 тысячи детей.

– Понятно, что школа перегружена, потому что Иглино строится очень быстро, – сказал Рустэм Хамитов. – Девелоперы продают жильё, зарабатывают, а о строительстве социальных объектов никто не думает.

Глава Башкортостана сообщил, что к 100-летию республики в селе будет построена новая школа на 640 мест, совмещённая с детским садом на 160 мест. Объект уже включен в перечень юбилейных строек.

Кроме того, Анна Куличенко обратила внимание на отсутствие в сельской поликлинике детских специалистов узкого профиля, а также неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на улицах населённого пункта.

Рустэм Хамитов поручил Правительству РБ и администрации Иглинского района принять меры для решения этих вопросов.

Теги: глава рб, школы, образование
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