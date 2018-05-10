На приеме граждан Рустэм Хамитов обсудил вопросы поддержки одаренных школьников Фото: пресс-служба Главы Башкортостана На приеме граждан Рустэм Хамитов обсудил вопросы поддержки одаренных школьников Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на приёме граждан, который провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, преподаватель УГНТУ Айнур Гумеров и студент вуза Асгат Ягудин подняли вопросы систематизации и централизации работы с одарёнными детьми в республике.

Оба они являются учениками народного учителя России Лизы Киямовны Агадуллиной, окончили Республиканский инженерный лицей-интернат и занимаются подготовкой олимпиадников по химии.

Ранее, во время «прямой линии» Асгат Ягудин рассказал о том, что в прошлом году ими были подготовлены победитель и призёр Всероссийской олимпиады по химии, но из-за недостаточного внимания и слабых условий подготовки ребята решили перейти в мордовский лицей для одарённых детей. В этом году они подготовили ещё одного призёра Искандера Шамигулова.

По их словам, в республике необходимо создать специализированный лицей, который занимался бы выявлением и рекрутированием одарённых детей в городах и районах, дальнейшей их подготовкой к всероссийским и международным олимпиадам.

Глава региона отметил, что нужно чётко понимать цели такого учебного заведения, не ограничиваясь только олимпиадным движением. Оно, в частности, должно заниматься подготовкой кадров для различных отраслей экономики, реализовывать научно-практические задачи.

– Согласен, что нужно собирать этих ребят, особенно сельских, работать с ними, создать для них условия, – сказал Рустэм Хамитов. – Нужно, чтобы они заканчивали наши вузы и по возможности оставались здесь работать.

Кроме этого, Айнур Гумеров и Асгат Ягудин предложили создать ассоциацию педагогов для подготовки учащихся к олимпиадам и различным конкурсам.

Руководитель региона обсудил тему поддержки одарённых школьников в телефонном разговоре с министром образования РБ Гульназ Шафиковой. По итогам беседы он предложил заявителям подготовить конкретные предложения с уточнёнными параметрами проектов и поручил провести совещание по этой теме в Правительстве республики.