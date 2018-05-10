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10 мая Четверг

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Из Уфы стартует автопробег по районам Башкирии в честь известной женщины-миротворца Бәндәбикә

ОБЩЕСТВО

Из Уфы стартует автопробег по районам Башкирии в честь известной женщины-миротворца Бәндәбикә Фото: Олег Яровиков

Из Уфы стартует автопробег по районам Башкирии в честь известной женщины-миротворца Бәндәбикә Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На следующей неделе из Уфы стартует автопробег по районам Башкирии в честь умной и храброй женщины, жившей здесь семь столетий назад – Бәндәбикә, прославившейся своей мудростью и установлением мира между башкирами и казахами.

Автопробег организует Общество башкирских женщин по инициативе ветеранов. Главными целями мероприятия являются оказание благотворительной, медицинской, социальной помощи населению республики, а также просветительская деятельность.

Имя Бәндәбикә оказалось незаслуженно забытым, говорят общественники. В настоящее время на территории кладбища села Максютово Кугарчинского района находится восстановленный мавзолей (кэшэнэ), но найденные в нем в 1967 году останки святой, вывезенные за пределы республики, оказались утеряны. Местные жители требуют их вернуть. Для жителей не только района, но и всей республики мавзолей имеет архитектурную, историческую и культурную ценность и мог бы стать местом паломничества, считают организаторы автопробега.

«В рамках автопробега мы хотим вернуть память о ней и пропагандировать другие святые туристические места региона – в Баймакском районе мечеть Мужавир-хазрата, Зирган тау в Мелеузе, в Миякинском районе священная гора Нарыстау, - рассказала председатель общества Гульнур Кульсарина. - Мы стартуем 15 мая из Уфы. Первым пунктом, который мы посетим, станет Абзелиловский район, затем нас встретят Баймакский, Хайбуллинский районы. 18 мая мы проедем через Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский районы. В населенных пунктах мы будем встречаться с ветеранами, с женсоветами, чествовать и награждать активистов женского движения, семьи-юбиляры, молодые семьи. Будем проводить встречи населения с медработниками, юристами, психологами, проводить консультативную и информационно-методическую работу, работать с обращениями граждан об оказании благотворительной помощи. Например, есть просьбы от погорельцев в Абзелиловском районе».

В Кугарчинском районе будет совершен аят всем выдающимся женщинам, в том числе Бәндәбикә, посадят деревья вокруг памятника. Кроме того, в соответствии с соглашением между Обществом башкирских женщин и региональным отделением партии «Единая Россия» и в рамках партийного проекта «Качество здоровья» по запросам жителей Зауралья в автопробеге едут врачи узкой специализации для оказания медицинской помощи населению, социально-психологической реабилитации – это опытные врачи-онкологи, эндокринологи, гинекологи, офтальмологи, терапевты, психологи. Жители этих районов могут обращаться для записи к специалистам в местные женсоветы.  

«Также в рамках автопробега состоятся первые дебаты участника предварительного голосования по 28-му избирательному округу Гульнур Кульсариной. Мы считаем, что необходимо активизировать башкирских женщин в их политической социализации и надеемся видеть в законодательной власти представителей Общества башкирских женщин», — добавила заместитель председателя общества Гульнара Киреева.   

Организация планирует в дальнейшем продолжить автопробег в северо-восточных районах республики, затем по северо-западу, к осени активисты движения хотят посетить центральные районы региона.

Подробная информация о деятельности Общества доступна на странице во «ВКонтакте». 

Теги: Общество башкирских женщин, автопробег
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