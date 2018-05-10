В Башкирии стартовала профилактическая операция ГИБДД Фото: автор В Башкирии стартовала профилактическая операция ГИБДД Фото: автор

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 10 мая стартовала профилактическая операция «Мотоцикл». По информации региональной Госавтоинспекции, инспекторы проверят, насколько мотоциклисты соблюдают ПДД.

«Будут выявляться мотоциклы, не зарегистрированные в подразделениях Госавтоинспекции. Транспорт, не соответствующий общепринятым требованиям, будет помещаться на специализированные стоянки, — пояснили в ведомстве. — Каждая единица мототранспорта должна соответствовать нормам и требованиям».

По данным статистики, в Башкирии на учете в ГИБДД состоит более ста тысяч видов такой техники.