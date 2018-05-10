УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкирии, Федерация профсоюзов и Союз работодателей республики рекомендуют предприятиям и организациям сократить рабочий день 15 мая — в Международный день семьи — на один час для работников с семейными обязанностями.

Решение обратиться к работодателям с предложением сократить 15 мая рабочий день на один час принято в рамках реализации плана мероприятий по проведению Года семьи в Башкирии, а также для создания благоприятных условий, направленных на поддержку семьи, сохранение и развитие семейных традиций.