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10 мая Четверг

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В Башкирии предложили сократить рабочий день 15 мая

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкирии, Федерация профсоюзов и Союз работодателей республики рекомендуют предприятиям и организациям сократить рабочий день 15 мая — в Международный день семьи — на один час для работников с семейными обязанностями. 

Решение обратиться к работодателям с предложением сократить 15 мая рабочий день на один час принято в рамках реализации плана мероприятий по проведению Года семьи в Башкирии, а также для создания благоприятных условий, направленных на поддержку семьи, сохранение и развитие семейных традиций. 

Теги: Год семьи, рабочий день
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