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10 мая Четверг

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В Уфе установили «Рекорд Победы» по отжиманиям

ОБЩЕСТВО

В Уфе установили «Рекорд Победы» по отжиманиям Фото: информационно-аналитический отдел администрации Ленинского района

В Уфе установили «Рекорд Победы» по отжиманиям Фото: информационно-аналитический отдел администрации Ленинского района

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В День Победы уфимцы установили «Рекорд Победы» по отжиманиям. По условиям спортивно-патриотической акции, которая 9 мая ежегодно проходит по всей стране, участники должны отжаться столько раз, сколько мирных дней прошло после окончания Великой Отечественной войны. В этом году акция проходила на площади перед сквером «Волна» в Затоне.

«Рекорд Победы» начался с комплекса разминочных упражнений, которые помогли выполнить сотрудники фитнес-клубов. После, по команде, уфимцы приступили к отжиманиям. Как рассказали в администрации Ленинского района, горожане установили абсолютный рекорд – отжались 27 920 раз вместо «положенных» 26 663.

Теги: День Победы, рекорды
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