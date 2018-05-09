В Башкирии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 370 тысяч человек
В Башкирии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 370 тысяч человекФото: Олег Яровиков, администрация Уфы
В Башкирии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 370 тысяч человекФото: Олег Яровиков, администрация Уфы
УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 370 тысяч человек, сообщили агентству организаторы. Колонны с транспарантами и табличками с портретами ветеранов прошли по улицам многих городов и сел республики. Самое массовое и красочное шествие состоялось в Уфе, в нем принял участие глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Уфа широко отпраздновала 9 мая. Были организованы праздничные обеды, полевые кухни, авиа-шоу, исторические квесты, конкурсы, акция по массововым отжиманиям «Рекорд Победы».
К акции «Бессмертный полк» Уфа присоединилась в 2014 году. В 2017-м в ней приняло участие более 60 тысяч человек. В прошлом году в связи с большим количеством желающих принять участие в шествии администрацией города принято решение продлить маршрут от остановки «Спортивная» до остановки «Бульвар Славы».В 2017 году колонну уфимского «Бессмертного полка» возглавляла копия Знамени Победы, являющаяся официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией. Вслед за государственной реликвией России участники пронесли три полковых флага: 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Знамя Уфимского Бессмертного полка и Плащаницу Знамени Победы.В 2015 году в Уфе прошла крупнейшая по массовости акция в Приволжском федеральном округе. Самыми активными участниками акции тогда стали уфимские школьники. Международная общественная акция «Бессмертный полк» впервые была инициирована в 2011 году томскими журналистами. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории. Движение ведет электронную «Народную летопись», содержащую истории фронтовиков.