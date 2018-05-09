В Башкирии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 370 тысяч человек Фото: Олег Яровиков, администрация Уфы













В Башкирии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 370 тысяч человек Фото: Олег Яровиков, администрация Уфы

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии в акции «Бессмертный полк» приняли участие 370 тысяч человек, сообщили агентству организаторы. Колонны с транспарантами и табличками с портретами ветеранов прошли по улицам многих городов и сел республики. Самое массовое и красочное шествие состоялось в Уфе, в нем принял участие глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Уфа широко отпраздновала 9 мая. Были организованы праздничные обеды, полевые кухни, авиа-шоу, исторические квесты, конкурсы, акция по массововым отжиманиям «Рекорд Победы».

К акции «Бессмертный полк» Уфа присоединилась в 2014 году. В 2017-м в ней приняло участие более 60 тысяч человек. В прошлом году в связи с большим количеством желающих принять участие в шествии администрацией города принято решение продлить маршрут от остановки «Спортивная» до остановки «Бульвар Славы».В 2017 году колонну﻿ уфимского «Бессмертного полка» возглавляла копия Знамени Победы, являющаяся официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией. Вслед за государственной реликвией России участники пронесли три полковых флага: 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Знамя Уфимского Бессмертного полка и Плащаницу Знамени Победы.В 2015 году в Уфе прошла﻿ крупнейшая по массовости акция в Приволжском федеральном округе. Самыми активными участниками акции тогда стали уфимские школьники. Международная общественная акция «Бессмертный полк» впервые была инициирована в 2011 году томскими журналистами. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории. Движение ведет электронную «Народную летопись», содержащую истории фронтовиков.