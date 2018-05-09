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9 мая Среда

Уфа   °

Каким было 9 мая 1945 года в Уфе

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

«Еще только светает, а на улицах необычное оживление. У репродукторов сотни людей. Люди смеются, обнимаются. Крепко жмут друг другу руки. День нерабочий, но никому не сидится дома…». Так в мае 1945 года корреспонденты «Красной Башкирии» описывали День Победы в Уфе.

Новость о победе СССР над фашистской Германией по радио сообщили в четыре утра по уфимскому времени. По всей стране начались стихийные митинги, в том числе и в Уфе и других населенный пунктах республики.

О том, что происходило в городе 9 мая 1945 года, а также в течение всей Великой Отечественной войны, чем жил город и что спустя многие годы вспоминали об Уфе эвакуированные из других регионов, читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: Великая Отечественная война, День Победы
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