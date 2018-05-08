УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Из Уфы открылись прямые направления по воде на Азовское, Черное и Балтийское моря. Впервые за последние семь лет судно типа «река-море» поднялось по реке Белой.

Как сообщает пресс-служба Гостранса РБ, 8 мая в Уфе на причале Уфимских НПЗ началась погрузка танкера «Волгонефть-250» судоходной компании «БашВолготанкер». После налива 4,3 тыс. тонн нефтепродуктов он направится в порт Кавказ. Река Белая является основной водной магистралью, связывающей Уфу с центральными регионами России, через которые осуществляется экспорт нефтепродуктов. Регулярное движение танкерного флота по ней во многом было ограничено естественными причинами — извилистым руслом и малыми глубинами. Прохождение судна крупнотоннажного флота «БашВолготанкера» к Уфимским причалам НПЗ до сегодняшнего дня было сопряжено с определенными рисками для судовладельца. В 2017 году было принято решение о постепенном увеличении гарантированной глубины на реке Белой в период до 2020 года. По итогам работ 2017 года гарантированные глубины достигли отметки 1,85 м (на 0,5 м более гарантированной). В 2018 году работы будут продолжены, планируется поддерживать глубины судового хода на уровне 1,9 м. Использование танкерного флота на реке Белой позволит компании организовать перевозку нефтепродуктов из Уфы напрямую в Керченский пролив и Финский залив, минуя грузовые операции по перевалки нефтепродуктов на Нагаевском рейдовом перегрузочном комплексе. — Возвращение крупнотоннажного флота класса «река-море» на реку Белую имеет весомое значение для развития транспортной отрасли Республики Башкортостан. Возможность прохода в Уфу танкеров и сухогрузов такого тоннажа и класса открывает прямой путь для продукции Башкирии в северном и южном направлении экспорта. Уфа вновь становится портом пяти морей, — отметил заместитель председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин.