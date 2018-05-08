УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Столица Башкортостана готовится к 9 мая. Одной из основных точек торжеств станет Парк Победы.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», в последние дни там кипит работа с утра и до глубокого вечера: моют памятники, подметают дорожки, высаживают цветы.

В этом году сильно подвела погода, но в Горзеленхозе на природу не полагаются, рассчитывают на свои силы. С января в теплицах предприятия вырастили свыше 250 тысяч штук рассады, часть саженцев в эти дни переехали на клумбы в парк Победы. Высадить 60 тысяч растений – это тяжелый, кропотливый труд.

Парк Победы расцвел, теперь одна надежда, что вся эта красота останется на клумбах и будет радовать горожан все летние месяцы. К сожалению, вандализм и желание выкопать цветочек, чтобы посадить у себя под окном, — частое явление. Оттого сотрудники Горзеленхоза очень надеются на сознательность уфимцев, для которых вся эта красота и создается.