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8 мая Вторник

Уфа   °

В Уфе Парк Победы к празднику украсят около 60 тысяч цветов

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

 Столица Башкортостана готовится к 9 мая. Одной из основных точек торжеств станет Парк Победы.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», в последние дни там кипит работа с утра и до глубокого вечера: моют памятники, подметают дорожки, высаживают цветы.

В этом году сильно подвела погода, но в Горзеленхозе на природу не полагаются, рассчитывают на свои силы. С января в теплицах предприятия вырастили свыше 250 тысяч штук рассады, часть саженцев в эти дни переехали на клумбы в парк Победы. Высадить 60 тысяч растений – это тяжелый, кропотливый труд. 

Парк Победы расцвел, теперь одна надежда, что вся эта красота останется на клумбах и будет радовать горожан все летние месяцы. К сожалению, вандализм и желание выкопать цветочек, чтобы посадить у себя под окном, — частое явление. Оттого сотрудники Горзеленхоза очень надеются на сознательность уфимцев, для которых вся эта красота и создается.

Теги: благоустройство, Парк Победы, Вся Уфа
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