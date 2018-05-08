УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

– Стойкость и мужество защитников Родины, исторические свершения тех лет навсегда останутся в памяти людей. Жители Башкирии вместе со всей страной проявили героизм на фронте, трудовую доблесть на заводах и фабриках, полях и стройках, в медсанбатах и госпиталях, – сказал руководитель республики. – У нашего народа есть своя непростая, горькая правда о той кровопролитной войне. В День Победы мы вспоминаем сотни тысяч погибших и пропавших без вести на полях сражений, замученных в плену, пострадавших в оккупированных городах и сёлах, умерших от ран, голода, болезней и непосильного труда. Вспоминаем фронтовиков, вернувшихся искалеченными, иссечёнными пулями и осколками, но счастливыми от того, что они смогли выжить и, главное, победить, увидеть родной дом, обнять своих близких.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что 2018 год в истории Отечества отмечен сразу несколькими памятными датами: 100-летием создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота, 75-летием прорыва блокады Ленинграда и 75-летием битвы под Сталинградом, ставшей переломной во Второй мировой войне. Глава Башкортостана рассказал о вкладе республики в разгром фашистских захватчиков, вспомнил имена героев – уроженцев Башкортостана. Память погибших и пропавших без вести участники собрания почтили минутой молчания.

– В наши дни российская армия достойно продолжает традиции старших поколений, значительно укрепляя свою оборонительную мощь, – сказал Рустэм Хамитов. – Это особенно важно в условиях сегодняшнего обострения политического, экономического, информационного противостояния разных государств, когда сохраняется опасность открытого военного столкновения.

Глава Башкортостана сообщил, что сегодня в строю 1 210 фронтовиков и 632 инвалида Великой Отечественной войны, почти 32 тысячи тружеников тыла. Всем им республика оказывает комплексную адресную помощь. Так, в прошлом году меры социальной поддержки за счёт бюджета республики предоставлены 25 тысячам ветеранов. Около 34 тысяч ветеранов прошли диспансеризацию, а многие и реабилитацию в санаториях. Продолжается большая работа по обеспечению жильём инвалидов, участников Великой Отечественной войны и их вдов. С 2010 года жилищные сертификаты получили более 11 тысяч человек.

Глава республики отметил важность патриотического воспитания молодёжи, в том числе через помощь ветеранам, труд в волонтёрских отрядах, поисковую работу.

– Ход времени неумолим. С каждым годом всё меньше остаётся среди нас живых свидетелей победной весны 1945 года. Большинству из фронтовиков и тружеников тыла – уже далеко за 90, есть среди них и 100-летние ветераны, – сказал Рустэм Хамитов. – Давайте вместе пожелаем всем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ваша сила духа, стойкость и патриотизм всегда будут достойным примером для будущих поколений.

В завершение своего выступления Рустэм Хамитов поблагодарил ветеранов за их военные и трудовые подвиги.

– Сегодняшний праздник призывает нас равняться на мужество, стойкость старших поколений, их стремление побеждать, – подчеркнул Глава Башкортостана. – От имени жителей Башкортостана выражаю вам, дорогие ветераны, глубокую благодарность за то, что вы сделали для нас, страны, мира.

Полная стенограмма выступления опубликована на официальном сайте Главы республики.