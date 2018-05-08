На Башкирском спутниковом телевидении объявили о старте Недели телевидения провинции Аньхой Фото: Олег Яровиков





















На Башкирском спутниковом телевидении объявили о старте Недели телевидения провинции Аньхой Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

8 мая в Уфе официальная делегация из провинции Аньхой Китайской Народной Республики, Центр по изучению России Аньхойского университета и медиахолдинг «Башкортостан» в торжественной обстановке объявили о старте с 14 мая «Недели телевидения провинции Аньхой на телеканале БСТ».

Трехстороннее соглашение по информационному обмену стороны подписали еще в июне прошлого года. Материалы, подготовленные коллегами из провинции, выходят на БСТ с декабря 2017 года, а в прошлом месяце на китайском телевидении состоялась премьера фильма «Шульган-Таш».

«В условиях развития отношений между Республикой Башкортостан и провинцией Аньхой в различных областях – в экономике, социальной сфере – средства массовой информации становятся проводником на пути к многостороннему сотрудничеству, — сказал на встрече вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства РБ Илшат Тажитдинов. — Сегодня подписали соглашение газеты «Республика Башкортостан» и «Провинция Аньхой», оно предусматривает ежемесячный обмен информацией о культуре, традициях, туристическом потенциале регионов. В планах подписание подобных соглашений между информагентствами и книжными издательствами».

Стороны уверены, что информационный обмен будет способствовать улучшению взаимопонимания, взаимному доверию между регионами и успешной реализации совместных проектов в реальном секторе экономики, образовании, науке и культуре.

Напомним, что в прошлом году в формате «Волга — Янцзы» между регионами ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР были подписаны соглашения о сотрудничестве между Башкирией и провинциями Аньхой, Сычуань и Цзянси. В регионе осуществляется работа по реализации крупных инвестиционных проектов, продолжается сотрудничество в гуманитарной и научной сферах.

«У вашей республики очень выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, стабильное общество, развитая экономика. Мы ожидаем удачные совместные проекты в области туризма, нефтепереработки, переработки сельскохозяйственной продукции. А также планируем провести день вашего телевидения в нашем городе Хэфэй», — отметил начальник департамента по пропаганде Комитета Коммунистической партии Китая провинции Аньхой Юй Айхуа.

В рамках «Недели телевидения провинции Аньхой на телеканале БСТ» жители Башкортостана смогут поближе познакомиться с историей и культурой Китая через такие документальные фильмы, как «История развития электронной коммерции в провинции Аньхой», «Типичная еда севера провинции Аньхой», «Знакомство с провинцией Аньхой на высокоскоростном поезде», «Знакомство с провинцией Аньхой на высокоскоростном поезде: снова в дороге», «Одна из четырех драгоценностей китайского рабочего кабинета», «Высокие горы Хуаншань», «Память о Сяогане на фоне семейной фотографии». Также сейчас ведется работа по переводу на китайский язык передачи «Наука 102».

«Наш медиахолдинг стал первым, кто подписал подобные соглашения в сфере именно информационного сотрудничества, – рассказал генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов. — Нашему примеру стали следовать наши коллеги. За нашим трехсторонним соглашением мы видим взаимный интерес, заинтересованность коллег из Китая, и надеюсь, что и они чувствуют нашу заинтересованность в сотрудничестве. Уверен, что информационное сотрудничество позволит в самые короткие сроки еще лучше понять друг друга и доверять друг другу».

«Сотрудничество невозможно без доверия. А в основе доверия лежит информация, знания от тех, с кем ты сотрудничаешь, — считает руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов. — Мы видим, что сотрудничество республики и провинции Аньхой идет по разным сферам, и надеемся, что сотрудничество в сфере СМИ станет одним из драйверов развития наших отношений».

Справка. Провинция Аньхой находится в средневосточной части Китая, ее площадь 140 тысяч кв. км, население — 70 млн человек. Административный центр и крупнейший город — Хэфэй. Приоритетные сферы экономики региона — сельское хозяйство, машиностроение, технологии. Также Аньхой — одно из наиболее популярных туристических направлений Китая.