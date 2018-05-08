В школах России ЕГЭ по географии может стать обязательным Фото: Олег Яровиков В школах России ЕГЭ по географии может стать обязательным Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

У выпускников 9-х и 11-х классов может появиться еще один обязательный экзамен – по географии, сообщают «Известия». Проект концепции развития географического образования, который в том числе предполагает обязательные ГИА и ЕГЭ по этому предмету, сейчас находится на утверждении в Минобрнауки России и может быть принят до конца мая.

По мнению авторов концепции, школьный курс географии имеет большое значение для «формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи». Между тем экзамен по географии, по данным издания, сейчас выбирают около 20 тысяч российских выпускников, это в 20 раз меньше количества сдающих ЕГЭ по самому популярному предмету – обществознанию.