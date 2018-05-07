К 73-й годовщине Победы участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков К 73-й годовщине Победы участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Участники Великой Отечественной войны в мае-июне получат по 10 тыс. рублей в связи с 73-й годовщиной Победы. Соответствующий указ о единовременной выплате опубликован на сайте Президента России.

«Единовременная выплата будет осуществлена в размере 10 тыс. рублей в отношении инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны — граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации, Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

Общая численность получателей выплат составит около 103 тыс. человек. Общий объем средств федерального бюджета на эти цели составит 1,034 млрд рублей.

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты необходимости нет. Она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР, уточнили в ведомстве.