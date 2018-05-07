Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.20

EUR 75.63

7 мая Понедельник

Уфа   °

К 73-й годовщине Победы участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

К 73-й годовщине Победы участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

К 73-й годовщине Победы участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

 Участники Великой Отечественной войны в мае-июне получат по 10 тыс. рублей в связи с 73-й годовщиной Победы. Соответствующий указ о единовременной выплате опубликован на сайте Президента России. 

«Единовременная выплата будет осуществлена в размере 10 тыс. рублей в отношении инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны — граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации, Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России. 

Общая численность получателей выплат составит около 103 тыс. человек. Общий объем средств федерального бюджета на эти цели составит 1,034 млрд рублей.

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты необходимости нет. Она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР, уточнили в ведомстве.

Теги: выплаты, участники ВОВ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии прекращены поиски пропавших без вести девушек-подростков
В Башкортостане прекращены поиски 16-летних девушек-подростков. Сегодня с сайта МВД по РБ удалены ориентировки на жительницу Стерлитамака Камилу В. и жи
В столице Башкирии снесут целый квартал
В Кировском районе башкирской столицы планируется построить новый жилой квартал. Соответствующие проекты планировки и межевания квартала в границах улиц
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра
Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики днем 7 мая ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. В это
В Башкирии завершили поиски 67-летнего Фарита Шафиева, пропавшего неделю назад
Больше недели волонтеры и полицейские искали без вести пропавшего 67-летнего Фарита Шафиева. 6 мая добровольцы РОО «Поиск детей — Уфа» сообщили о том, ч
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть